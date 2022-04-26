موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 رمضان في محافظة القليوبية

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان، إذ يهتم المواطنون في محافظة القليوبية، بالبحث عن موعد الإفطار وأذان المغرب في اليوم الثلاثاء 25 رمضان الموافق 26 أبريل، مع اقتراب يوم عيد الفطر المبارك، كما يهتم الصائمون بمواقيت الصلاة في العشر الآواخر من الشهر الكريم، وهي أيام العتق من النار والفوز بالجنة.

«الوطن» تستعرض موعد الأفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية 25 رمضان، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ساعات الصوم اليوم

بحسب إمساكية رمضان، فإن عدد ساعات الصوم في محافظة القليوبية 25 رمضان الموافق 26 أبريل يصل إلى نحو 15 ساعة و5 دقائق تنتهي بأذان المغرب اليوم في الساعة 06:30م

مواقيت الصلاة اليوم

وبحسب الموقع الرسمى للهيئة المصرية للمساحة، فأن موعد ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 رمضان كالتالي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:43 ص

وتشرق شمس الاثنين الساعة 05:17 ص

وموعد أذان صلاة الظهر الساعة 11:53 ص

وأذان العصر الساعة 03:30 م

ويؤذن للمغرب الساعة 06:30 م

وموعد أذان العشاء في الساعة 07:54 م، بعدها يتوجه المسلمون لأداء صلاة التراويح، وفق ضوابط الصلاة التي أعلنتها مديرية الأوقاف بالقليوبية، بأن تكون مدة صلاة التراويح نصف ساعة، على أن يتخللها درس موعظة بين الـ4 ركعات الأولى والثانية، لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.