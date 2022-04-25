يكثف المواطنون من عمليات بحثهم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، للتعرف على مواعيد الصلاة للحفاظ على أداء جميع الفرائض في مواقيتها، وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم مواقيت الصلاة في جميع المحافظات المصرية، ومن بينها موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 24 رمضان في مطروح، كخدمة معلوماتية للقراء، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها على مدار العام، وذلك طبقا لإمساكية رمضان التى أعلنتها الهئية العامة للمساحة المصرية.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 24 رمضان في مطروح

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 24 رمضان في مطروح، والموافق 25 من أبريل 2022، في تمام الساعة 6:46 م، ومواقيت الصلاة كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر الساعة : 3:57 ص

- موعد الشروق الساعة : 5:32 ص

- موعد أذان الظهر الساعة :12:09 م

- موعد أذان العصر الساعة : 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة : 6:46 م

- موعد أذان العشاء الساعة : 8:11 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة : 3:45 ص

- موعد الشروق الساعة : 5:18 ص

- موعد أذان الظهر الساعة : 11:53 ص

- موعد أذان العصر الساعة : 3:29 م

- موعد أذان المغرب الساعة : 6:39 م

- موعد أذان العشاء الساعة : 7:51 م

مساجد مطروح في رمضان

وقال فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لـ«الوطن»، إن جميع المساجد التابعة لوزارة لأوقاف أو التى تشرف عليها يجرى متابعتها، للوقوف على مدى التزامها بالمواعيد المقررة في رفع الأذان حسب كل مدينة طبقا للتوقيت المحلي، كما يجرى متابعة المساجد ومدى الالتزام بتطبيق التعليمات الوزارية في ظل جائحة كورونا، من خلال إطارة المتابعة بأوقاف مطروح ومفتشي المساجد في إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة.