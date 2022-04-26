القومي للكبد: الالتهاب الكبدي الحاد مجهول المصدر غير معروف سببه

قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إنّ الكبد عضو هام جدا في الجسم، ويقاوم بشكل حقيقي أي شيء ضار داخل أو خارج الجسم، سواء عوامل فيروسية أو كيميائية أو بكتيرية، فعندما يبدأ نشاطا معينا لمقاومة هذه الفيروسات يتم إفراز الانزيمات.

العلماء اكتشفتوا بعض أعراض الجهاز الهضمي لإصابات الالتهاب الكبدي الحاد مجهول المصدر

وأضاف مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنّ العلماء اكتشفتوا بعض أعراض الجهاز الهضمي لإصابات الالتهاب الكبدي الحاد مجهول المصدر، الذي ظهر فجأة، مثل القيء والإسهال وآلام في البطن، بعدها تتطور الأعراض إلى الصفراء وزيادة إفراز إنزيمات الكبد.

زرع الكبد إجراء لا يتخذ إلا في حالات الفشل الكبدي الحاد

وتابع مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد أن هذه الحالات المصابة بالالتهاب الكبدي الحاد مجهول المصدر ظهرت بداية من أول أكتوبر 2021، وهي الحالات التي لم يعرف لها سبب من عمر 16 سنة فأقل، وفي هذه الحالات نعالج الأعراض ولا نقدم علاجا تخصصيا، أما زرع الكبد فإنه إجراء لا يتخذ إلا في حالات الفشل الكبدي الحاد.

وشرح مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد إنه حتى الآن لم يستدل على السبب الرئيسي للالتهاب الكبدي الحاد مجهول المصدر، فحوالي 35% من هذه الحالات كان مقترن بمرض الفيروس الغددي، وهو فيروس منتشر خصوصا بفترة الشتناء وينتشر بين الأطفال التي يكون الجهاز المناعي لهم ضعيف، وهناك حالات أقل 20% كانو مصابين بفيروس كورونا، ولكن هو ليس سبب الإصابة.