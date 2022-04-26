يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 25 والقنوات الناقلة، وذلك بعد تصاعد الأحداث بشكلٍ كبير، وتفجير معهد الأورام بالقاهرة، في نهاية الحلقة 24.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 25 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc، يوميًا طوال شهر رمضان، في الساعة 10.45 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة 4.55.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل العائدون على dmc دراما

أما مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 25 عبر قناة dmc دراما، إذ يعرض في الساعة 12.45 بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة الساعة 8 صباحًا، والإعادة الثانية في 1.30 ظهرًا.

محمود عبد المغني ينصح أمير كرارة بالزواج في مسلسل العائدون

وكان محمود عبدالمغني، قد نصح أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 24، بضرورة الانتباه إلى حياته الشخصية، وأن يتجاوز أزمة زيجته الأولى التي انتهت بالانفصال، والبحث عن زوجة جديدة يتقاسمان الحياة وترعى طفلته الصغيرة، إذ أنَّه وعده بالبحث في ذلك الأمر.

وخلال مسلسل العائدون الحلقة 24، تلقت شقيقة أمينة خليل، فرصة لاستكمال دراستها الجامعية في إحدى الدول الأوروبية، إلا أنها تدرس الأمر، كونها الوحيدة التي ترعى والدها الذي يُعاني من ألزهايمر.

وتحاول أمينة خليل، البحث عن حلول لهذا المأزق، من خلال موافقتها على سفر أختها، أو تُقدم هي استقالتها من العمل لتتولى مسؤولية رعاية والدها، إما وضعه في دار رعاية لمرضى ألزهايمر، إذ إنَّها تشارك أمير كرارة الأزمة بشأن الوصول إلى حل مُرضي للأطراف الثلاثة.