مسلسل العائدون الحلقة 24.. تفجير معهد الأورام

واصل محمود عبد المغني، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 24، التحقيق مع «صفوان» بشأن الوصول إلى أحدث خطط «كمال» الخاصة بتوزيع مقاتلين تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

محاولات لتوزيع مقاتلين داعش في ليبيا

وأخبر «صفوان»، محمود عبد المغني، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 24، أن «كمال» يستعد لبدء تنفيذ الخطة بإرسال 25 ألف مقاتل إلى دولة ليبيا، خلال فترة وجيزة، لتنفيذ عمليات إرهابية هناك، وتأسيس دولة الخلافة.

سياف يكشف هدفه من تنفيذ خطة توزيع المقاتلين

وخلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 24، وافق «سياف» على بدء تنظيم خطة «كمال»، لهدف وحيد، وهو تأسيس لدولة الخلافة، على أسس سليمة، تتجاوز بعض الأخطاء التي وقعت في سوريا، مؤكداً أنه لم يطمح لتكوين ثروات مادية إطلاقاً، خاصة وأنه لديه ملايين الجنيهات في عدد من البنوك حول العالم.

تفجير معهد الأورام

كما شهد مسلسل العائدون الحلقة 24، حادث تفجير معهد الأورام الذي وقع عام 2019، حيث قام أحد الإرهابيين بعملية انتحارية من داخل سيارته، إذ خضع لعملية غسيل مخ من قياداته، والذين أقنعوه بأن ذلك يعد في سبيل الله.