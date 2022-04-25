مسلسل العائدون الحلقة 23.. صفوان يساعد نبيل على معرفة تفاصيل مكان علاء

صادف علاء -ميدو عادل- أثناء وجوده في مكان إقامته الجديد، بعد خروجه مع عدد عناصر داعش الإرهابي خارج سوريا، بأحد أصدقائه الذي يعاني من الكوابيس خلال مسلسل العائدون الحلقة 23، لذلك استغل الفرصة، لتشغيل جهاز الكومبيوتر الخاص به، وتوصيله بالفلاشة لتشغيل القرآن ولإرسال رسالة الأمان إلى نادين وعمر في مصر، لكن بعد ذلك، قام أحد رجال كمال، بأخذ الجهاز منه، لأنه ممنوع استخدام أي نوع من التكنولوجيا في المكان المتواجدين به.

نبيل يتواصل مع صفوان لمعرفة خطة كمال الجديدة

استطاعت نادين -أمينة خليل- التعرف على أقرب نقطة من المكان المتواجد به علاء، من خلال رسالة الأمان التي أرسلها ولكنها فشلت في استمرار تواصلها معه، بعد أخذ الجهاز منه، وحاول نبيل التعرف على مكان وجود علاء وخطة كمال الجديدة من خلال المعلومات التي يدى صفوان لذلك ذهب إليه قبل سفره واستقلاله الطائرة، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23

حينما عرض نبيل على صفوان، المكان الذي استطاعت نادين تحديده ووجود رجال داعش به، أخبره صفوان أن مركز لتدريب ضباط الجهاز الجداد، إذ يأخذون به دورات مكثفة لمدة 3 أشهر في تجهيز المرتزقة، وتحويلهم إلى مقاتلين ومجاهدين، وانتهت أحداث الحلقة 23 من مسلسل العائدون بظهور أحد المقاتلين، وهو يستعد لتنفيذ عملية إرهابية جديدة.