أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «التموين»: 60% تخفيضات

في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة ارتفاع أسعار بيع كعك العيد في المحالات والمولات التجارية الكبرى بالأسواق المصرية، قررت الوزارة طرح كميات كبيرة من الكحك في جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها وبـسعار مخفضة، وبعيدة عن أسعار المحلات التجارية بالأسواق المحلية حاليًا.

وأكّد حازم عبدالمجيد رئيس قطاع فروع الجيزة للمجمعات الاستهلاكية، أنَّ التخفيضات التي طرحتها وزارة التموين على أسعار الكحك تتراوح ما بين 50-60% عن أسعار السوق.

أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

- كيلو كحك سادة بسعر 75 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور و علبة بتي فور بسعر75 جنيهًا.

- كيلو كعك مشكل بسعر 85 جنيهًا.

- كيلو كعك محشو ملبن 75 جنيهًا.

- 2 كيلو من الكعك المشكل بسعر 165 جنيهًا.

- 2 كيلو مشكل من الكعك الفاخر 190 جنيهًا.

- كيلو بسكويت سادة بسعر 70 جنيهًا.

- كيلو بسكويت فاخر بسعر 75 جنيهًا.

- 2 كيلو بسكويت فاخر 149 جنيهًا.

- كيلو كعك محشو بالمكسرات 105 جنيهات.

- كيلو غريبة سادة 100 جنيه.

- كيلو غريبة محشوة لوز 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 95 جنيهًا.

- كيلو مشكل 75 جنيهًا.

- 2 كيلو مشكل 155 جنيهًا.

أكثر من طن متوسط الضخ اليومي لكعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

كما أعلنت وزارة التموين، أنَّ عملية ضخ الكحك بجميع أشكاله في المجمعات الاستهلاكية ستستمر حتى نهاية العيد، إذ أن متوسط الضخ اليومي أكثر من طن، وذلك داخل جميع فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أحد شركات وزارة التموين، ويبلغ عدد فروعها بجميع المدن والمحافظات المصرية 164 فرعًا، إضافة إلى 1300 مجمع ومنفذ استهلاكي تابع للوزارة على مستوي الجمهورية، و300 سيارة متنقلة في جميع الميادين الكبرى والأماكن النائية بالمحافظات، و40 ألف بقال تمويني ومنفذ جمعيتي.