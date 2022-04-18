كعك العيد بالتقسيط على 12 شهرا.. اعرف الأماكن وطريقة الشراء

تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن أماكن شراء كعك العيد، لكن بسبب ارتفاع الأسعار يواجه المواطنون أزمة خلال الشراء، لكن عدد من البنوك تقدم تسهيلات منها تقسيط كحك العيد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار كعك العيد 2022 وخطوات التقسيط في عدد من البنوك المختلفة، في السطور التالية:

أسعار كعك العيد 2022

وجاء أسعار كعك العيد اليوم في المحلات الكبرى، وصل سعر كحك سادة، أو الملبن، أو العجمية، بسعر 135 جنيهًا، وكحك عين جمل 180 جنيها، وكحك فسدق 200 جنيه، ووصل سعر علبة غريبة باللوز بسعر 180 جنيها.

وجاء سعر علبة منين 120 جنيها، ووصل سعر بيتي فور 145 جنيها، والبيتي فور بالمكسرات 190 جنيها، ووصل سعر علبة مشكل كيلو 135 جنيها، ووصل سعر علبة مشكل كيلو ونصف 215 جنيها، وسجل سعر علبة مشكلة 3 كيلو 450 جنيها.

خطوات تقسيط كعك العيد

خطوات تقسيط كعك العيد من البنوك المصرية، هي:

- يمكن التقسيط من خلال بنك مصر، على أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المدفوع بالبطاقة 500 جنيه مصري، والتقسيط على 6 و12 و24 و36 شهرًا.

- البنك التجاري الدولي، ويكون الحد الأدنى للمبلغ 500 جنيها، ويمكن تعديل القسط على 6 و10 و 12 و 18 و24 و30 و36 شهرًا.

- بنك الإسكندرية، ويكون الحد الأدنى للمبلغ المقسط 500 جنيه، ويمكن التقسيط على 6 و12 و18 و24 و36 شهرًا.

- التجاري وفا بنك، يمكن تقسيط المبلغ بداية من 500 جنيه، ويمكن التقسيط على 6 و12 و18 و24 و36 شهرًا.

- بنك الإمارات دبي الوطني الحد الأدني للتقسيط، الشراء بقيمة 500 جنيه، ويمكن التقسيط على 6 و9 و12 و18 و24 و36 شهرًا.

كيفية الشراء

وحتى تتمكن من الشراء بالتقسيط، سيكون عليك التوجه لأحد المحلات التي تستخدم ماكينات الفيزا.

يجرى التعامل بعدها الاتصال بالبنك وطلب تقسيط المبلغ المدفوع، وسيكون لديك فرصة تتراوح ما بين 40 إلى 55 يومًا، ويمكنك تحديد الوقت المناسب، وطريقة الدفع.