كعك العيد بالتقسيط في بلد الحلويات.. وأهالي دمياط يفضلون إعداده بالمنزل

شهدت أسعار الكعك وحلويات العيد بمحافظة دمياط زيادة طفيفة عن العام الماضى ما بين 5 إلى 10 جنيها فى كل صنف، بسبب ارتفاع خامات ومستلزمات الإنتاج، ما دفع أشهر محل حلويات بدمياط للإعلان عن تقسيط الكعك على 6 أشهر لمن يمتلكون فيزا بالبنوك.

أصحاب المحلات يراهنون على الإقبال بسبب موسم البنات

ويراهن أصحاب المحلات على عادة الدمايطة بشراء موسم كعك العيد لبناتهن المتزوجات وهى عادة تحرص عليها كل الأسر فى الأعياد والمواسم، ومهما ارتفعت الأسعار يظل الطلب على الكعك موجودا ويالإقبال قائماً حتى وإن كان ضعيفاً، خاصة في مدينة دمياط التى يتحول كعك العيد من مظهر للعيد، ليصبح مطلباً لكافة أفراد الأسرة، حتى تحول الأمر إلى فرض فالأسرة التى لا تقوم بإرسال كعك العيد إلى بناتها المتزوجات قد تعاير ابنتها فى منزل زوجها.

العودة لعمل الكعك في المنزل

وفضل العديد من السيدات، شراء مستلزمات الحلويات، وعمله بالمنزل بإستثناء بعض الأصناف مثل البيتى فور يتم شراءه جاهزا، ويكون صناعة الكعك بالمنزل فرصة لتجمع العائلة حول عمل الكعك والبسكويت بالمنزل مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لتعلم طرق واصناف جديدة لكى يكون مقاربا للمنتجات الجاهزة.

أسعار الكعك

وتراوحت أسعار الكعك هذا العام بمحافظة دمياط من 35 جنيها لكيلو كعك السادة إلى 180 جنيها للكيلو وتحديدا الكعك المحشى بعين الجمل .

ونشرت محال الحلويات أسعار كعك العيد لعام 2022 على حساباتها على مواقع التوصل الاجتماعى فيس بوك.

وجاءات الأسعار كالتالى:

كعك سادة 35 الى 135 جنيها

كعك ملبن 70 الى 135 جنيها

كعك عجمية 70 الى 135 جنيها

كعك مشكلت 75 الى 145 جنيها

كعك عين جمل 95 الى 180 جنيها

كعك فسدق 105 الى 200 جنيها

بسكويت سادة 35 الى 115 جنيها

بسكويت برتقال 35 الى 115 جنيها

بسكويت جوز هند من 35 الى 115 جنيها

بسكويت شيكولاته من 65 الى 120 جنيها

بسكويت مشكلت 65 الى 125 جنيها

كعك العيد بالتقسيط

وأعلن حلوانى شهير عن بدء حجز “كعك” العيد، في جميع فروعه بالتقسيط ، حيث تكون فترة سداد القسط تصل الى 6 أشهر وبدون فوائد، وذلك من خلال الدفع في البطاقات الإئتمانية البنكية.

إقبال ضعيف على حجز كعك العيد

وفى سياق متصل، شهدت محال بيع الحلويات الشهيرة بدمياط اقبالا ضعيفا بعكس العام الماضى لحجز كعك العيد، وقال كاشير بأحد المحلات الشهيرة، رفض ذكر اسمه، أن الإقبال موجود ولكن الكميات المحجوزة اقل بنسبة 50٪ بمعنى من كان يشترى 2 كيلو من كل صنف، أصبح كيلو واحد فقط فى كل صنف، بل اتجهت بعض الأسرة لشراء العلبة نصف كيلو من كل صنف، وخاصة مع اتجاه بعض أصحاب المحلات لعمل علب أوزان نصف كيلو بدلا من العلبة كيلو جرام.