عاجل.. الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لموظف اختلس أموالا من جهة عمله بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة موظف في شركة للمجمعات الاستهلاكية، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وايمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بصفته موظفًا عاما، ومن الأمناء على الودائع، أمين عهدة بإحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، اختلس أموالًا، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس البضائع البالغ مقدارها 90 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة له بسب وظيفته لبيعها، وتوريد ثمنها إلا أنه احتبسها لنفسه بنية التملك على النحو المبين في التحقيقات.