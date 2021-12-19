ضبط 3 موظفين بتهمة إصدار تراخيص بناء مخالفة.. وسيدة بـ«اختلاس مال عام»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ 3 موظفين سابقين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، متهمين باستغلال مواقعهم الوظيفية إبان فترة عملهم، واستصدار ترخيص البناء بإنشاء مبنى سكني على قطعة أرض رغم سابقة صدور قرار بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها مقابل حق انتفاع لإقامة بعض المشاريع الخيرية، دون أن يشمل قرار التخصيص إقامة أي مباني، فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراءات حيال تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على قطعة الأرض لخزينة الدولة.

وبتقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين المذكورين، أمكن ضبط أحدهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

مكافحة جرائم الاختلاس

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي إحدى الهيئات الحكومية، بشأن اتهام إحدى السيدات بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة المشار إليها دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهمة بالاستيلاء على المال العام

وبإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج، متهمة بالاستيلاء على أموال الهيئة من خلال استغلالها وجود تشابه اسم والدها المتوفى مع اسم شخص آخر مستحق للمعاش الشهري من الهيئة، ما أدى إلى ربط معاش شهري لها من الهيئة «على غير الحقيقة»، وتمكنت بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.