مرشحة رئاسية فرنسية متهمة بـ اختلاس.. وجهود تونسية لتفادي كارثة عقب غرق سفينة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منا اتهام «المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال»، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، زعيمة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبان، مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في «البرلمان الأوروبي»، فيما لقى جنديان في الجيش العراق، مصرعهما خلال تفكيكهم لعبوة ناسفة شرقي البلاد.

واتهم «المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال»، في تقرير، لوبان مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في برلمان أوروبا، وفقا لما كشفه موقع «ميديابار» الإعلامي الفرنسي السبت وأرسل إلى القضاء الفرنسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أكد مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية «باريس»، أنه تلقى في 11 مارس الجاري التقرير، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».

محامي لوبان: جزء من التقرير يتعلق بحقائق قديمة

أعرب رودولف بوسلو محامي المرشحة الرئاسية الفرنسية،عن اندهاشه من توقيت التقرير ومن استغلاله، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بحقائق قديمة عمرها أكثر من 10 سنوات.

وفي تونس، قالت السلطات، إن دولا عرضت المساعدة لتجنب كارثة بيئية بعد غرق سفينة وقود قبالة سواحلها، فيما أشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن من المتوقع إرسال إيطاليا بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.

إرسال جرارين بحريين إلى «خليج قابس» التونسي

قالت إذاعة «موزاييك» التونسية، إن من المقرر، إرسال جرارين بحريين أحدهما تابع لادارة «ميناء صفاقس» إلى «خليج قابس» في إطار الجهود التونسية لتفادي كارثة بيئية وشيكة عقب غرق سفينة الوقود «أكسيلو» محملة بـ750 طنا من الوقود، على بعد أميال قليلة من ميناء قابس.

وغرقت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود في خليج قابس، مساء أمس السبت، بعد تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت السفينة تحمل راية غينيا الاستوائية وكانت متجهة إلى مالطا، فيما أنقذت السلطات التونسية، طاقم السفينة المكون من 7 أفراد من جنسيات مختلفة: قبطان جورجي و4 أتراك واثنين من أذربيجان.

وفي العراق، قتل جنديان اثنان في الجيش وأصيب اثنان آخران، أمس السبت، خلال تفكيكهم لعبوة ناسفة في شمال شرقي بعقوبة بـ محافظة «ديالى» الواقعة شرقي البلاد، فيما أحبطت مديرية شرطة الطاقة، محاولة سرقة أنابيب نفطية في «البصرة» الواقعة جنوب البلاد، وإلقاء القبض على متهم مع ضبط شاحنة أثناء محاولته الهروب.

وفي السعودية، ألقت شرطة منطقة «نجران» الواقعة جنوب غرب البلاد، على سعودي، ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح يعود لآخر، وتمكنت السلطات من ضبط السلاح وإحضار صاحبه، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما ألقت السلطات في محافظة الليث بمنطقة «مكة المكرمة»، القبض على مقيم من الجنسية المالية لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي ليبيا، رفضت السلطات، أمس السبت، عودة رئيس الحكومة الليبية المككلف من «مجلس النواب»، فتحي باشاغا عبر معبر «ذهيبة- وازن» لصعوبة تأمينه، بعد قضاء المسؤول الليبي أياما في تونس.

وأجرى باشاغا، لقاءات في تونس مع قيادات أمنية في مسعى للدخول إلى العاصمةة الليبية «طرابلس» خلال الأيام القادمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.