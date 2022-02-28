‎قرارات جديدة لجنايات المنصورة بقضية اختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المتهم الخامس في قضية اختلاس المستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي، وذلك بعد سداد مبلغ وقدر 262 ألف جنيه، وتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 مايو 2022، لحين ورود تقرير مكتب الخبراء حول القضية، وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين من الأول إلى الرابع في جلسات سابقة، بعد أن سدد من الأول إلي الثالث مبلغ وقدره 1.7 مليون جنيه، وسدد المتهم الرابع مبلغ 252 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي.‏

إحالة 6 متمهين لمحكمة جنايات المنصورة

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة 6 من العاملين ‏بمستشفى المنزلة المركزي ومديرية الصحة بالدقهلية، وهم «محمد ش. ش.»، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، و«محسن س. أ.»، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و«نبوية م. م.»، ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة، هاربه، و«إبراهيم ز. أ.»، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و«محمد أ. أ.»، هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و«نسيم ع. ع.»، هارب، مسئول ‏مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي، إلى محكمة جنايات المنصورة‎.‎

اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى ‏الفشل الكلوي

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، تشمل اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى ‏الفشل الكلوي، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و676 ألف جنيه، في غضون الفترة من ‏‏2010 حتى 2012، بأن تسلموا تلك المستلزمات من مخازن مديرية الصحة، دون تسليمها إلى ‏مخازن مستشفى المنزلة المركزي، واستولوا عليها لأنفسهم، وشارك المتهمون في التوقيع على ‏أذونات الاستلام ورقياً، دون توريد تلك المستلزمات فعلياً.‏

وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من ‏المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك ‏المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن ‏خاص به، ولم يسلمها للمستشفى، ‏وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلي لها، وتحرير أذونات صرف ‏طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات الفعلية للمستشفى، ‏ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقياً دون استلامها فعلياً، واختلاس ‏المستلزمات الطبية ‏لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية بغرض استعمالها، وهي أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية ‏من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول ‏يناير 2010 حتى نهاية مايو 2012.

وتوفى أحد المتهمين عقب اتهامه في القضية، لينخفض عدد المتهمين الذين تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات المنصورة، إلى 5 متهمين فقط، يواجهون اتهامات باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى ‏الفشل الكلوي، تبلغ قيمته نحو مليون و676 ألف جنيه.