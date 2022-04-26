وفد الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بقرب حلول عيد الفطر.. «صور»

هنأ وفد من الطائفة الإنجيلية، برئاسة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الشعب المصري محظوظ بالقيادة السياسية والدينية، مضيفًا: «نشكر الله تعالى من أجل بلادنا».

رئيس الإنجيلية: مؤلفات وزير الأوقاف عن المواطنة ستخلد في الذاكرة

وأضاف خلال لقائه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن وزير الأوقاف شخصية مفكرة وصاحب رؤية وموقف ويقوم بدور مهم في نشر سماحة الإسلام الوسطي، وتابع رئيس الطائفةالإنجيلية: «العالم يمر باضطرابات كثيرة، ونشكر القيادة الموجودة، نحن مطمئنين، فمجتمعنا متماسك».

وأضاف: «مؤلفات وزير الأوقاف حول المواطنة ستبقى في ذاكرة المجتمع المصري، فهي تعالج عدد من القضايا المهمة، يجب أن يدور حوار حول الكتاب الذي صدر مؤخرا حول المواطنة»، وتابع: «حضورنا اليوم طبيعى حر يعبر عن محبّةٍ حقيقية».

مختار جمعة يهدي رئيس الإنجيلية بعض كتبه عن المواطنة

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور أندرية زكى والحاضرين كتاب عقد المواطنة، وقال وزير الأوقاف في كل الدنيا هناك قضايا غير مسموح الحديث فيها مع اللاجئين، وجميعا مطالبون بالحفاظ على بلدنا ودولتنا وكل ما تمت التوعية بقضية الدولة كل ما كان أفضل.

وأهدى الوزير الدكتور أندرية زكى مجموعة من كتبه المتعلقة بالوطن، فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العلاقة مع الإخوة الأقباط تعد نموذجًا للعيش المشترك، وهي أساس لمحو ثقافات دخيلة مرت بظروف معينة.

الأزمات الأخيرة غيرت نظرة المجتمع لمفهوم المواطنة

وأضاف أن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، وما حدث في أزمة كوفيد 19، جعلنا نعيد نظرتنا لمفهوم الدولة، مشيرًا إلى أن المسألة لا تقاس بقدرة الأفراد بل قوة الدول، وأشار إلى أن وزارة الأوقاف هي أول جهة طبقت قرار إلغاء الحج على نفقتها، لافتا إلى أن التوسعة على الفقراء أولى من حج النافلة.

ودعا إلى ضرورة توعية الناس بمفهوم الدولة، متابعا: «الذي لن يجد أمانا في بلده، لن يجده في أي مكان آخر فجميعا مطالبون بالحفاظ على بلدنا ودولتنا وكل ما تمت التوعية بقضية الدولة».

وأوضح أن هناك بُعد غائب في مفهوم المواطنة، متابعا: «إذا ذكرت يعتبرونها أنها البعد الديني فقط ولكن المواطنة هي أبعد من ذلك، ومنها العلاقة بين الراجل والمرأة وقضايا الأصحاء ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والعلاقة بين الوطنية وحقوق العمال، والأستناد على بعد واحد في المواطنة غير صحيح فهناك دول مختلفة بطبيعتها ومسألة تفتيت الأوطان من خلال التفرقة الدينية ليس صحيح ولكن هناك مسائل أخرى يتم تفتيت بها الدول».

وتابع: «الوطن لكل أبنائه وكل أبنائه متكافلين، الصوم والصلاة هي علاقة الإنسان بربه لكن هي جزء من جوهرها تهذيب النفس البشرية».