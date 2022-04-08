متى الحرب الروسية الأوكرانية؟.. خبراء يتوقعون موعد عودة الهدوء للعالم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الكرملين الروسي أوضح أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي قريبا بسبب تكبد روسيا خسائر كبيرة، مبينا أن التصريح جاء عبر قناة «سكاي نيوز» البريطانية على لسان المتحدث الرسمي للكرملين، لافتا إلى أن الأوكرانيين تراجعوا عن الشروط التي طالبوا بها في اجتماع إسطنبول، مؤكدا أنه حدث شرخ في النظام العالمي بعد طرد إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الدولة وهي روسيا.

صعوبة الوضع في أوكرانيا

وقال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية « Extra News»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير صحفية روز اليوسف، إنه إذا قامت حرب ولم يستطيع الحاكم انهاءها سيدفع ثمن هذا من الجانب السياسي الخاص به، مؤكدا أن كل ساعة يتغير موقف الدول الأوروبية بسبب صعوبة الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لهما مواقف ثابتة ويريدان جذب أوروبا لنفس الرأي الخاص بهما.

النصر من وجهة نظر روسيا

وأوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنها تتوقع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في بداية مايو المقبل بالتزامن احتفالات عيد النصر في روسيا، موكدةً أن النصر من وجهة نظر روسيا هو الحصول على إقليم الدونباس.

وأشار الدكتور محمد فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن تصريحات المتحدث الرسمي للكرملين بانتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا توقع هام، وهذا لا يعد انكسارا لهيبة روسيا لأن روسيا لا تتعامل مع أوكرانيا باعتبارها حرب ولكنها تعتبر عمليات كان عليها فعلها.