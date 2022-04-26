القبض على سائق «التريلا» المتسبب في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

أكد مصدر أمني مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى القبض على سائق سيارة النقل الثقيل «مقطورة البنجر»، المتسبب في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، لسؤاله عن كيفية وقوع الحاجث الأليم، الذي راح ضحيته 5 طلاب أصدقاء في لحظة واحدة.

وقال المصدر الأمني، إنه وفقا للتحريات الأولى، فان الطلاب الـ5 اصطدمت سيارتهم بالتريلا أو المقطورة من الخلف، أثناء عبورهم كوبري زكريا بالقرب من كمين رشيد الفاصل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، على الطريق الدولي بكفر الشيخ، مضيفا أنه سيجرى سؤال سائق التريلا، الذي نجا من الحادث، ولم يتعرض لإصابات.

جهات التحقيق تنتقل إلى مكان الحادث

وانتقل فريق من مركز شرطة مطوبس إلى مكان الحادث للمعاينة، بينما انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة، لإجراء المعاينة التصويرة للحادث الأليم الذي حصد أرواح الطلاب الـ5 الأصدقاء، وأمرت جهات التحقيق، بإيداع الجثامين مشرحة مستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة، تمهيدا لصدرو قرار بشأنها والتسليم لذويهم.

ودفع مرفق إسعاف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أحمد الجنزوري، بـ3 سيارات إسعاف وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى رشيد العام لقربه من الحادث، بعد استخراجها بصعوبة حيث تهشمت وتحطمت السيارة بالكامل.

تفاصيل حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

وقع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كمين رشيد الفاصل بين كفر الشيخ والبحيرة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بمقطورة بنجر ثم اصطدمت بالرصيف وحاجز خرساني ما أدى لوفاة الطلاب الـ5 الذين كانوا يستقلون السيارة الملاكي .

ونعى محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نورالدين، الضحايا بمزيدا من الحزن والألم، مقدما احر التعازي لذويهم، وداعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.