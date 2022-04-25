«هندسة الإسكندرية» تبدع في إفطار رمضان.. موائد على هيئة تنورة وفانوس ومُصلي يدعو الله

أبهر طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الجميع بما شكلوه من مجسم أثناء جلوسهم على موائد الإفطار داخل ساحة الكلية، وكانت على هيئة رجل يتعبد ويدعو الله وتعلوه زينة شهر رمضان، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يبدع فيها هؤلاء الطلاب في حفل إفطارهم بل هو امتداد لسنوات من الإبداع.

سنوات من الإبداع الطلابي في هندسة الإسكندرية

محمد احمد اسماعيل، طالب بالفرقة النهائية وعضو سابق في اتحاد طلاب هندسة إسكندرية شارك في آخر 4 نسخ للافطار من 2017 حتى 2022، أكد أن إفطار هندسة الإسكندرية بدء من 2011 ،حيث كان عبارة عن دعوة من الطلاب لزملائهم لحضور الإفطار والمشاركة فيه وكانت تحتضنه أرض الكلية.

وأضاف إسماعيل لـ«الوطن»، أنه نظراً لزيادة الأعداد عام عن الآخر وبالتحديد في عام 2015 حيث تجاوزت أعداد الحضور عن 2000 طالب بدء التفكير للانتقال لملعب الكلية وتبعها سنوات من الإبداع الطلابي.

أشكال إفطار هندسة إسكندرية

وتابع اسماعيل قائلا: «عشان كلية الهندسة وطلبة بتحب الابداع كان الاتجاه لشد انتباه الناس بحاجة رمز لإفطار هندسة و كان هو شكل رص التربيزات بدء من 2015 بشكل حرف E رمز لكلمة Engineering ثم 2016 فانوس رمضان و2017 مدفع رمضان و2018 هلال رمضان مع فانوس ومبنى إدارة الكلية 2019 التنورة و2022 رجل يبتهل بالدعاء و التضرع إلى ربه.

وأوضح أن حدث إفطار هندسة الإسكندرية هذا العام 2022 في نسخته العاشرة بعد غياب عامين بسبب كورونا رغب الطلاب في تنظيم الترابيزات على شكل معين والذي تمثل في رجل يدعي ويتضرع إلى الله و ذلك بتنظيم اكتر من 300 منظم ودعوة قرابة 3 آلاف طالب وطالبة بالكلية، حيث تم الإفطار في ملعب الكلية وبحضور عميد و وكلاء الكلية.

تحضير إفطار هندسة إسكندرية استغرق شهرا

وأشار إلى أن التنظيم بدء من قبل الفطار بشهر كتجهيزات و تعاقدات، وعن كيفية تنظيم هذا الشكل، فأوضح: «الطلاب الاول بيرفعوا مكان الرسم و هو الملعب بالابعاد و بعد كده بيبدأوا يرسموا رسمة على الكاد و من ثم يتم تنفيذها على ارض الواقع عن طريق رسم الارض بالتربيزات و الكراسي».

وعن سبب اختيار شكل إفطار رمضان 2022، أكد أنه تم اختياره نظرا لكونه رمز للتعبد في رمضان، لافتاً إلى أنهم يحاول اختيار أشكال لها دلالة على الشهر سواء بالعبادة أو الرمز الديني أو رموز ترمز للشهر عامة.