الإسكندرية تستقبل 600 سائح يوناني.. انتعاشة لليوم الثاني «صور»

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برئاسة شيرين مصطفى، صباح اليوم الاثنين، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية السفينة السياحية «Azamara pursuit» القادمة من ميناء بيريوس باليونان، والي تقل على متنها 600 سائح و350 فردا من طاقم السفينة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

استقبال السياح بـ«الدلائل»

وأوضحت شيرين مصطفى، مدير الهيئة، أن مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة استقبلت السائحين ضيوف الإسكندرية بالنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وأيضا الشنط الـ VIP لطاقم السفينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال.

ولفتت في بيان، إلى أن الإسكندرية تشهد انتعاشة قوية لحركة السياحة الوافدة لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبل ميناء الإسكندرية أمس الباخرة السياحية التي ترفع علم مالطا والقادمة من ميناء سفاجا، وكانت تقل على متنها 141 سائحا و61 من طاقم السفينة، ليصبح إجمالي السياح الذين وصلوا إلى عروس البحر الأبيض المتوسط خلال اليومين الماضيين 741 سائحا.

استقبال السياح في ميناء الإسكندرية

وكان في استقبال السفينة السياحية اللواء بحري حسام الرويني، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، واللواء حسام الصغير، مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، و عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذين شددوا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة المواني لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري «EMSA»، ومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية، ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.