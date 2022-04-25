تفوق نسائي في حصد جوائز المسابقة الرمضانية الثقافية بـ«مياه الإسكندرية»

انتهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من تحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الرمضانية الثقافية لليومين الثاني والعشرون والواحد والعشرين من الشهر المبارك، التي أعلنت عنها الشركة مع بداية شهر رمضان الكريم، من خلال المشاركة عبر البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أو الرابط المباشر التـــالي

3 سيدات تفزن بالمراكز الأولى في المسابقة

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الواحد والعشرين من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي، وهم كالتالي.

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: آية محمود محمد محمد

- فاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: سلمى محمد كمال الحوفي

- فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: حبيبة أحمد محمد أحمد

أسماء الفائزين في اليوم الثاني والعشرين

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الثاني والعشرين من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: سارة احمد محمد ابو زيد

- فاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: محمود عيد محمود محمد

- فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: انتصار زغلول حسن حسن

الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز

وأكدت الشركة، أنه سيجر الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز آخر شهر رمضان، لافتة إلى الأداء المميز للمشاركين في المسابقة.

تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر

وقالت إنه سيتم تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر، بجائزة قدرها «500 جنيه»، لكل متسابق منهم.