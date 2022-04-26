عذبوه والسر في الفيديوهات.. النيابة تأمر بدفن جثمان قتيل الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بدفن جثمان شاب في العشرينيات من العمر، وتسليمه إلى ذويه صباح اليوم الثلاثاء، بعد انتداب الطب الشرعي، لإنهاء تقارير الصفة التشريحية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، بعد مواجهتهم بتحريات البحث الجنائي وأدلة ثبوت ارتكاب الواقعة.

تمثيل الجريمة في موقعها

اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة، أمام مزلقان الشيخ زايد في الإسماعيلية أمس، لتمثيل الجريمة كاملة، بعد اعترافهم بارتكاب الواقعة.

4 متهمين وفيديوهات مخلة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية القبض على 4 متهمين بارتكاب واقعة مقتل شاب، وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية، بعد العثور على الجثمان قرب قرية نفيشة.

وكشفت مصادر وجود إصابات في الجثمان، أثارت الشك في وفاته بشبهة جنائية، فشكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث لكشف لغز الواقعة وضبط المتهمين.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم، بسبب علاقة بين الأول وزوجة الثاني، وإرسال المجني عليه، فيديوهات مخلة لزوجته.

اختطاف وتعذيب حتى الموت

قرر المتهم التخلص من المجني عليه، باختطافه والاعتداء عليه بالضرب والتعذيب، إلى أن توفي وقرر التخلص من الجثمان، بإلقائه في ترعة الإسماعيلية، بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أمس، حول الواقعة قالت فيه إن المتهمين بارتكاب الجريمة، أحضروا تروسيكل، ووضعوا فيه الجثمان، بعد وفاته، وألقوه في ترعة الإسماعيلية.

وكشف البيان نجاح ضباط مباحث الإسماعيلية، في القبض على 4 متهمين في الواقعة، وأنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.