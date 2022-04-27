مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 رمضان في محافظات مصر

البحث عن مواقيت الصلاة، خاصة في شهر رمضان، يأتي على قائمة أولويات المصريين، خاصة البحث عن مواقيت صلاة المغرب، ومواقيت صلاة الفجر، لأنهما مرتبطان بأداء فريضة الصيام.

وتستعرض بوابة «الوطن» من ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 26 رمضان، ومواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:43

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:45 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:36 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:31 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:51 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:50 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:42 مساءً.