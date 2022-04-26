مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان بسوهاج

ينتهى صيام يوم 25 رمضان، فور رفع أذان المغرب، الذي يحدد وفقا للتوقيت الذي تحدده دوائر الطول والعرض، وقرب وبعد كل محافظة، أو مدينة من خط الاستواء.

موعد الإفطار وأذان المغرب ليوم 25 رمضان بمحافظة سوهاج

وفقا للتوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، يرفع أذان المغرب ليوم الثلاثاء 25 رمضان، في تمام الساعة 6 و27 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج ليوم الثلاثاء 25 رمضان

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:32 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:27 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:41 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:31 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:31 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء بمركز جرجا

بينما موعد أذان المغرب ليوم الثلاثاء 25 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، عند الساعة 6 و26 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة بمركز جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:26 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:40 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:31 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:31 صباحا.

أداب الإفطار بشهر رمضان المبارك

ويراعى عند الإفطار الإكثار من الدعاء، وتعجيل الإفطار، مع عد الإكثاء من السكريات.