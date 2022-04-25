مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الاثنين 24 رمضان بسوهاج

تقدم «الوطن»، خدمة موعد الإفطار وموعد أذان المغرب اليوم الاثنين الموافق 24 رمضان 2022 بمحافظة سوهاج، وفقا لإمساكية شهر رمضان 2022 المعلنة عبر هيئة المساحة العامة المصرية.

موعد الإفطار وأذان الفجر اليوم بمحافظة سوهاج

يرفع أذان المغرب ليوم الاثنين 24 رمضان 1443 هجريا، 25 أبريل 2022 ميلاديا في محافظة سوهاج، في تمام الساعة 6 و24 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:48 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:24 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:42 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:32 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:32 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 24 رمضان بمركز جرجا

يرفع أذان المغرب اليوم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج فى تمام الساعة 6 و25 دقيقة مساءا

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:26 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:25 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:42 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:32 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:32 صباحا.

عدد ساعات الصيام ليوم الاثنين 24 رمضان بمحافظة سوهاج

يبلغ عدد ساعات الصيام ليوم الاثنين 24 رمضان بمحافظة سوهاج، أكثر من 14 ساعة، بداية من موعد أذان الفجر بمحافظة سوهاج حتى موعد أذان المغرب بمحافظة سوهاج.