مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 25 رمضان بسوهاج

يتحرى المسلمون ليلة 25 رمضان، إحدى الليالي الوترية، أملا فى كونها ليلة القدر، فيسهر البعض لمشاعدة شروق الشمس وأشعتها، لاسستبيان دلالات ليلة القدر، التي تبدأ من موعد أذان الفجر.

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان بمحافظة سوهاج

لذا تقدم «الوطن»، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان بمحافظة سوهاج، الذى يرفع فى تمام الساعة 3 و47 دقيقة صباحا، بينما موعد الشروق في تمام الساعة 5 و28 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج اليوم 25 رمضان

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:32 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:27 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:41 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:31 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:31 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان بمركز جرجا

بينما موعد أذان الفجر ليوم الثلاثاء 25 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 3 و46 دقيقة صباحا

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 25 رمضان بمركزجرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:26 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:40 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:31 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:31 صباحا.