مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 رمضان في محافظات مصر

مع قرب عيد الفطر المبارك، ومرورنا بالعشر الآواخر من رمضان، يحرص الناس على معرفة مواقيت الصلاة، وذلك لسفر الكثيرين منهم، وتطلعهم إلى معرفة أوقات الفروض الخمسة، لأدائها في أوقاتها، بجانب حرصهم على العبادة كثيرا في آواخر الشهر الكريم، التي يقع فيها ليلة القدر.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تنشر على مدار اليوم، مواقيت الصلاة في عدد المحافظات المصرية، والمدن العربية، اليوم 25 رمضان الموافق الثلاثاء 26 أبريل الموافق 24 رمضان 1443 هــ، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي التقرير التالي، نعرض مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:43 صباحا

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:36 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:31 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:51 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:46 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:13 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:47 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:47 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:18 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:28 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:20 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:47 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:49 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:29 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:20 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 4:48 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:49 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:19 مساءً.