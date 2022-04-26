رفضت تديله فلوس فطعنها.. التصريح بدفن جثمان سيدة بعد اتهام زوجها بقتلها

صرحت النيابة العامة بالإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان سيدة، وتسليمها إلى ذويها، بعد انتداب الطبيب الشرعي، لإنهاء تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، كما قررت حبس زوج السيدة لاتهامه بقتلها، بعد نجاح مباحث الإسماعيلية في القبض عليه، بعد هروبه إلى محافظة بورسعيد.

خلاف مادي وراء الحادث

كشفت التحريات، أن الزوج أنهى حياة زوجته في إحدى حدائق الإسماعيلية، على الطريق الدائري، بسبب خلاف مادي بينهما، إذ طلب منها مبلغا ماديا، لكنها رفضت.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المجني عليها، والمتهم، يعملان في جمع القمامة من الشوارع، واستخلاص الأوراق والبلاستيك منها، وأحياناً يعملان في الشحاذة.

وأوضحت مصادر، أن مشادة وقعت بين المجني عليهما في الشارع، استخدم فيها المتهم سلاح أبيض، وطعن زوجته طعنة نافذة في البطن، أدت إلى وفاتها فور دخولها مجمع الإسماعيلية الطبي.

القبض على المتهم

نجحت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، وبمشاركة النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور، في تحديد هوية القاتل، وتبين أنه يدعى «عوض خ. س.» 35 سنة، مقيم بمحافظة بورسعيد، زوج المجني عليها «فاطمة ص. ع.» 28 سنة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مكان الواقعة، ومعاينة الجثمان، فيما أمرت بالتحفظ عليه في مشرحة المستشفى، لحين انتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان.

وأمرت النيابة بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، فيما تناقش المتهم للوصول، إلى سبب ارتكابه للجريمة.