صراع الخير والشر.. «الشهد والدموع» حكاية مسلسل عابر للأجيال «فيديو»

تناولت الزميلة خلود الرفاعي في حلقة اليوم من برنامج «تريندات زمان»، على شاشة تلفزيون «الوطن»، أحداث ما قبل 60 عاما في 5 أجزاء من مسلسل «الشهد والدموع» وصراع الخير والشر بين حافظ وشوقي وزينب ودولت، فالمسلسل عابرا للأجيال.

وقالت خلود الرفاعي: «حافظ اللي سرق فلوس أخوه شوقي وسابه يموت بحسرته وزينب مرات شوقي وولاده عاشو سنين طويلة في فقر وعذاب ومفيش معاهم غير الدموع، في الوقت اللي حافظ ومراته وولاده عايشين في نعيم وبيآكلو الشهد.. أسئلة كتيرة بنسألها كل ما بيتعرض مسلسل الشهد والدموع، يمكن مبنآخدش بالنا إنه الآية بتتقلب في آخر الأحداث والحلقات، يعني بنشوف اللي كانو بيضحكو وعايشين في نعيم هما اللي بيعيطو، واللي كانو بيعيطو بينتهي بيهم الحال إنهم بيضحكو وبيآكلو الشهد ويمسحو دموعهم».

الجزء الأول من إنتاج شركة عجمان الخاصة الإماراتية

مسلسل الشهد والدموع كتبه المؤلف أسامة أنور عكاشة وأخرجه إسماعيل عبدالحافظ وكتب أغانيه سيد حجاب ولحنها عمار الشريعي، وكان من الطريف إن المسلسل الذي عرض التلفزيون المصري الجزء الأول منه عام 1983 في شهر رمضان، لم ينتجه التلفزيون ولكن أنتجته شركة عجمان الخاصة، وهي شركة إماراتية كانت مشهورة وقتها ولها قاعدة جماهيرية عريضة في إنتاج المسلسلات المصرية خلال فترة الثمانينات، وحينما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بمصر والبلاد العربية دخل التلفزيون المصري لإنتاج الجزء الثاني منه وعرضه بعد الجزء الأول بعامين، وبالتحديد عام 1985.

الخير ينتصر على الشر بالنهاية

وحقق الجزء الثاني من المسلسل نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات عالية جدا حتى الآن، فأحداث المسلسل تدور حول صراع الخير الذي يمثله الأخ الأصغر وهو شوقي وزوجته زينب، والشر الذي يمثله حافظ الأخ الأكبر وزوجته دولت، إذ ينتصر الشر في البداية على الخير، ويسرق حافظ أخيه شوقي ويتركه ليموت بحسرته، ويعذب زينب زوجته وأولادها ويحرمهم من أموالهم، ولكن لابد للخير أن ينتصر بالنهاية وكبر أولاد شوقي واستغنو عن حقهم لدى عمهم الذي كان يعيش أسوأ أيام حياته من زوجته وابنه.