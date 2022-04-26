رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي لدورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب «منصة زاد»، التي نظمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالتعاون مع مشروع نظم المعلومات الإدارية، واستهدف العاملين بشئون الطلاب، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، وذلك بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعى القديم.

تمكين العاملين بشئون الطلاب

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج إن الهدف من البرنامج التدريبي هو تمكين العاملين بشئون الطلاب من استخدام منصة زاد كخطوة نحو التحول الرقمي وميكنة الإدارات، مؤكداً على أن الجامعة تولي إهتماماً بالغاََ بتدريب العاملين بإدارات شئون الطلاب على استخدام منصة زاد لتسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس وتقديم خدمات طلابية متميزة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى إلى توظيف كل الإمكانيات والوسائل التعليمية من أجل مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كيفية تسجيل بيانات الطلاب على منصة زاد

أشار الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج، إلى أن البرنامج تضمن العديد من المحاور، منها كيفية تسجيل بيانات الطلاب على منصة زاد، إعداد الإحصائيات والتقارير ورفع جداول المحاضرات والامتحانات وتسجيل المقررات، بالإضافة إلى متابعة الفرق السابقة والتحويلات وإعلان النتائج والتظلمات على المنصة.

أضاف المحاسب أشرف القاضي، أن ميكنة العمل بإدارات الجامعة تسهم في توفير الوقت والجهد وترشيد الإنفاق الحكومى، بالإضافة إلى دقة البيانات وسرعة الأداء الذي ينتج عنه تقديم خدمات طلابية متميزة، وأوضحت أماني عثمان مدير عام التنظيم والإدارة، أنه شارك بالبرنامج 110 متدربين من العاملين بشئون الطلاب، مضيفة أن التدريب تناول جوانب مختلفة منها النظرية والعملية والتطبيقية، حيث تم تقسيم العاملين بإدارات شئون الطلاب إلى ثلاث مجموعات، واستمر التدريب بكل مجموعة 3 أيام على مدار 18 ساعة تدريبية، وذلك بالتعاون مع فريق الدعم الفنى بمشروع نظم المعلومات الإدارية.

الجدير بالذكر، حاضر بالدورة التدريبة كل من صابر محمد عطية الله القائم بعمل مدير عام شئون التعليم والطلاب، ومحمود إبراهيم بدوى مدير شئون طلاب كلية الحقوق، والمهندسة سارة مدين توفيق، والمهندسة صفاء محمد مصطفى من مشروع نظم المعلومات الإدارية.