درجات الحرارة اليوم 25 رمضان في محافظة سوهاج تواصل الارتفاع

استمرار الطقس الحار على محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 25 رمضان، في اليوم التالي لعيد شم النسيم وأعياد الربيع، لكن مازالت درجة الحرارة ترتفع يوما عن الآخر.

درجات الحرارة اليوم 25 رمضان بمحافظة سوهاج

تواصل درجات الحرارة بالارتفاع لتصل درجات الحرارة اليوم 25 رمضان بمحافظة سوهاج، إلى 36 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة ومشمس نهارا، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية، في طقس يميل للحرارة ليلا والساعات الأولى من النهار.

طقس القاهرة الكبرى ووجه بحري ووسط وجنوب سيناء

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس محافظة سوهاج اليوم 25 رمضان

يستمر ارتفاع درجات الحرارة بداية اليوم، خلال الفترة المقبلة، لتسود أجواء مائلة للحرارة نسبيًا، على محافظة سوهاج، وعلى شمال البلاد خلال ساعات النهار، بينما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم لجنوب الصعيد

تسجل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد اليوم الثلاثاء 25 رمضان 39 درجة مئوية للعظمى، و23 درجة مئوية للصغرى، في طقس شديد الحرارة نهارا مائل قليلا للحررة ليلا.

درجات الحرارة اليوم لشمال الصعيد

بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 35 درجة مئيوية والصغرى 18 درجة مئوية فى طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

توقع رياح وشبورة فى الصباح

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية من الساعه 3 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على فترات متقطعة من النهار على بعض المناطق.