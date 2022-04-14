تيك توك يدرس إضافة زر «عدم الإعجاب» والإبلاغ عن التعليقات السلبية

تختبر الشركة المالكة لتطبيق تيك توك ميزة جديدة لطرحها على المستخدمين قريبا، وهو ما يأتي في إطار حرص التطبيق في تحسين خدماته للمستخدمين واعطائهم الحرية في التعبير عن أراءهم.

وقال موقع «ذا فيرج» إن شركة تختبر ميزة جديدة طال انتظارها من قبل المستخدمين، حيث تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالتعبير عن أراءهم بعدم الإعجاب بالتعليقات الفردية على مقاطع الفيديو.

يمكن الإبلاغ عن تعليقات الفيديوهات غير الملائمة

وأضاف الموقع أن التطبيق أوضح عدة إرشادات في السلامة والمجتمع تخص عدم الإعجاب ورفض التعليقات الفردية على الفيديوهات، حيث إنه يمكن للأفراد الإبلاغ عن التعليقات التي يجدونها «غير ملائمة أو غير جيدة» دون أن تكون العلامة الخاصة بعدم الإعجاب مرئية للآخرين.

وقال التطبيق إن هذه الميزة وتعليقات المجتمع هذه ستضاف إلى مجموعة العوامل التي يتم استخدامها بالفعل للمساعدة في الحفاظ على قسم التعليقات وثيق الصلة باستمرار ومكانًا للمشاركة الحقيقية.

ويمكن لمستخدمي TikTok بالفعل أن يعبروا عن عدم إعجابهم ورفضهم لمقاطع الفيديو للإشارة إلى التطبيق بأنهم غير مهتمين بالمحتوى، حيث يبدو أن زر «عدم الإعجاب بالتعليق» متاح، إضافة إلى خيار الإبلاغ عن تعليق لانتهاكات إرشادات المجتمع.

وتقول الشركة أيضًا إنها تجرب إرسال رسائل تذكير حول ميزات مثل تصفية التعليقات والحظر الجماعي والحذف إلى منشئي المحتوى الذين يتلقون عددًا كبيرًا من التعليقات السلبية، ووفقًا لـ TikTok، سيتم اتخاذ القرارات بشأن طرح الميزة بالكامل في الأسابيع المقبلة.

وقال تيك توك إنها أزلت أكثر من 85 مليون مقطع فيديو بين أكتوبر وديسمبر 2021 بسبب الانتهاكات أي حوالي 1 بالمائة من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على التطبيق.