مصطفى غريب صاحب شخصية «العترة» في الكبير أوي: المسلسل أيقونة بكل بيت

أعرب الفنان الشاب مصطفى غريب، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، وتفاعلهم الكبير مع شخصية «العترة» التي يُقدمها في مسلسل الكبير أوي 6، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع هذا القدر من النجاح الكبير الذي حققه طوال شهر رمضان.

مصطفى غريب: في أجيال كثيرة نشأت على مسلسل الكبير أوي

ووصف مصطفى غريب، مسلسل الكبير أوي بأنه: «أيقونة في كل بيت مصري، وأعتقد أنّ الجمهور كله أجمع عليه، وهناك أجيال كثيرة نشأت على هذا المسلسل، ولا زالت هناك حالة من الحب والشغف تجاه العمل، رغم السنوات الطويلة ما بين الجزء الأول والسادس».

وأضاف الفنان مصطفى غريب، في حديثه لـ«الوطن»: «أنا واحد من جمهور المسلسل، وكنت عاشق لكل تفاصيله وشخصياته، وعِشت معها، وأعتقد أنه لا يوجد بيت مصري لا يعرف شخصيات المسلسل».

أحمد مكي وأحمد الجندي وراء ترشيحي لدور «عترة»

وكشف مصطفى غريب، كواليس مُشاركته في مسلسل الكبير أوي 6، موضحًا أنه ترشيحه لدور «العترة» جاء من قبل الفنان أحمد مكي، والمخرج أحمد الجندي: «عقدنا جلسات عمل في البداية، بشأن تشريح الشخصية والوقوف على تفاصيلها وملامحها كافة، وأعقب ذلك مرحلة البروفات قبل بدء التصوير».

أحمد مكي وأحمد الجندي صُناع الكوميديا في مصر

ويرى صاحب شخصية «العترة»، أنّ ترشيحه من قِبل أحمد مكي وأحمد الجندي، يحمله مسئولية ضخمة تجاه العمل، خاصة وأنه يعتبرهما «صُناع الكوميديا في مصر»، إذ بذل جهودًا ضخمة في التحضير للشخصية بشأن خروجها على مستوى عالٍ من التميز، وبما يتناسب مع حالة النجاح الضخمة التي يحظى بها المسلسل على مدار الخمسة أجزاء الماضية.