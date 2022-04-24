جوني يستعين بعفريت العترة في لقاء بقناته بمسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22

بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 6 بتحويل الجن الموجود بداخل العترة مكي ليصبح قردا، وبعد محاولات عديدة من مربوحة وهجرس بإعادته مرة أخرى إلى هيئتة، يطلب من مكي عدم مضايقته على الإطلاق، حتى لا يغضب منه ويؤذيه مرة أخرى.

«جوني» يستعين بعفريت العترة لتزويد المشاهدات

وعلى الفور أخبر هجرس جوني بما حدث للكبير في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23، ليقترح عليه فكرة استضافته على قناتهم عبر صفحات السوشيال ميديا حتى يحكي قصة حياته لتزويد عدد المشاهدات على صفحاتهم الخاصة بهم، وبعد عرض الأمر على العترة، يرفض في البداية، ثم بعد ذلك يوافق على الظهور معهم على القناة الخاصة بهم.

مسلسل الكبير أوي 6 يتصدر الريند

مسلسل الكبير أوي 6 تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات، ما جعل الكثيرين منهم يرغبون في مشاهدته، بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام، إذ أدى نجاح هذا الجزء من المسلسل إلى تعاقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج جزء آخر منه، ليعرض خلال رمضان 2023.