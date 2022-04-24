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عفريت العترة يلبي رغبة مربوحة ويحقق لها 3 أشياء في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23

كتب:

رحاب عبدالراضي
08:44 م | الأحد 24 أبريل 2022
مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي

طالب الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23، عفريت العترة بتحقيق الأمنيات، قائلا: «مش إنت عفريت المفروض تحقيق لنا الأماني اللي عايزينها».

مسلسل الكبير الحلقة 23

وقال عفريت العترة للكبير في الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6: «أنا لسه على باب الله عفريت مبتدأ، يعني آخري ألبس موظف في شركة أمنيات وأجيب طلبات أمي،  بس أنا ممكن أكلملك حد ينفذلك أي حادجة عايزها وعندنا وسايط عادي، وأنا هحققلك أمنيتك أنت ومربوحة علشان أكلها حلو».

بينما قالت مربوحة في الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي إنها تريد طقم كوبايات وخلاط وكبة، ليقول لها العترة اعتبريهم حصلوا، وبالفعل يأتي لها بفاتورة لتلك الأشياء مدفوعة من أحد المولات.

الكبير ينفعل على مربوحة

ينفعل الكبير على مربوحة بعد إخبار العترة له بتحقيق أمنية مربوحة فقط، قائلا: «خرب بيتك ضيعتي الأمنية، ليه ياربي لما أقابل عفريت يطلع معفن».

 

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