ما زال مسلسل الكبير أوي 6 يحصد النجاح منذ بداية عرضه، إذ أصبحت حلقاته اليومية، تمثل حديثًا واضحًا على كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، نظرًا للأداء المتميز للفنان أحمد مكي وفريق عمل المسلسل، إضافة إلى شخصية مربوحة التي تؤديها الفنانة رحمة أحمد، التي أصبحت من أهم عوامل نجاح المسلسل، وأصبح رواد السوشيال يتساءلون عن المفآجات الجديدة التي تعدها مربوحة للكبير في الحلقات المقبلة، كما يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 25 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 25 والقنوات الناقلة

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة: أحمد مكي الحلقة 25 والقنوات الناقلة، إذ يُعرض يوميًا بشكل حصري على قنوات ON E، ثلاث مرات، الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والثانية الساعة 1:50 صباحًا، والثالثة في تمام الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

وفيما يخص القنوات الناقلة لـ مسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي مشاهدة أحداث الحلقة 25، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ: 6/ 5.

وشهدت أحداث الحلقة 24 التي عُرضت مساء أمس، عودة الاستقرار النسبي إلى منزل الكبير أوي، بعد أن نجح الأخير بمساعدة مربوحة في إخراج العفريت اللباد من جسد ابنه العترة.