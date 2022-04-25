نجاح كبير حققه مسلسل الكبير أوي 6 منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي، إذ أصبحت حلقات المسلسل اليومية حديث صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للأداء المتميز لفريق عمل المسلسل بداية من البطل أحمد مكي مرورًا بالفنانة الشابة رحمة أحمد، والتي أثبت في كل حلقة أنها سيكون لها مستقبلًا كبيرًا خاصة في الأعمال الكوميدية، ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 24 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 24 والقنوات الناقلة

وتقدم «الوطن» من خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 24 والقنوات الناقلة، إذ يُعرض يوميًا بشكل حصري على قنوات ON E، ثلاث مرات، الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والثانية الساعة 1:50 صباحًا، والثالثة في تمام الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي مشاهدة أحداث الحلقة 24، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ: 6/ 5.

هذا وقد شهدت أحداث الحلقة 23 التي عُرضت مساء أمس، تسارعًا كبيرًا، بعد أن قام العفريت «اللباد»، بتحويل الكبير أوي ويجسد دوره أحمد مكي، إلى نسناس، حتى يؤدبه بعد محاولات «الكبير أوي» ضربه لإخراجه من داخل ابنه «العترة»، إلا أن «اللباد» استطاع بالفعل السيطرة على منزل «الكبير أوي»، وله كلمة مسموعة على الجميع، بل قرر أن يستمر في العيش معهم لأنه أحب قرية المزاريطة وعائلة «الكبير أوي».

واستطاعت «مربوحة» التي تلعب دورها رحمة أحمد، إيجاد طريقة لإخراج العفريت من جسد «العترة»، وذلك من خلال عمل زار على طريقة «جاميكا»، وبالفعل خرج «اللباد» من جسد «العترة»، وسط مشاهد كوميدية متلاحقة.