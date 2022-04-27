سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار العملات في البنوك المختلفة بشكل يومي، ومن أبرز تلك العملات سعر اليورو، إذ تتعامل الكثير من الشركات العالمية بعملة اليورو في صرف رواتب الموظفين الخاصة بها.

واهتمامًا من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك المختلفة العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.86 جنيه للبيع مقابل 19.65 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.97 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.91 جنيه للبيع، مقابل 19.70 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.

سعر اليورو في بنك بلوم

كما سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 19.91 جنيه للبيع، مقابل 19.69 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 27 أبريل الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.89 جنيه للبيع، مقابل 19.71 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي.