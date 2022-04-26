سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

سعر اليورو من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة سعرها، حيث يشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة، خاصة في ظل التذبذب الاقتصادي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء خاصة بمتابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.09 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 20.34 جنيه للبيع، مقابل 20.05 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل.

سعر اليورو في بنك بلوم

كما سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.34 جنيه للبيع، مقابل 20.05 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 26 أبريل الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 20.31 جنيه للبيع، مقابل 20.04 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.14 جنيه للبيع مقابل 19.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 20.14 جنيه للبيع مقابل 19.81 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.05 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.