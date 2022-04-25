سعر اليورو اليوم الاثنين 25-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

سعر اليورو من ضمن الأوراق النقدية والعملات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، خاصة في ظل التوترات الأخيرة عالميا، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أن العملة الأوروبية، تأتي ضمن أعلى العملات تداولًا.

وفي السطور التالية، في إطار اهتمام الناس بالعملات المختلفة، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر اليورو اليوم في البنك المركزي والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 20.34 جنيه للبيع، كما سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.34 جنيه للبيع، مقابل 20.05 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.09 جنيه للشراء، مقابل 20.09 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 20.31 جنيه للبيع، مقابل 20.04 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.05 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك التجاري الدولي.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.05 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 20.31 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء.