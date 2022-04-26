مكافحة الإدمان: خلو 7 مسلسلات من مشاهد التعاطي في أول 3 أسابيع من رمضان

أكد صندوق علاج الإدمان، استمرار المرصد الإعلامي للصندوق والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان ‪، 2022‬ وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع، وذلك في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية‪.

خلو المداح والكبير أوي من مشاهد التدخين والتعاطي

‬وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية، وفق بيان الصندوق اليوم، لافتا إلى أن الأعمال التي جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان 2022 ، بواقع 7 مسـلسـلات وهم «مكتوب عليا، عودة الأب الضال، النقطة العمياء، الاختيار 3، بيت الشدة، رانيا وسكينة، ملف سري» بينما تميزت مسلسلات «المداح، الكبير أوي 6 ، في بيتنا روبوت 2 » خلوها من مشاهد التدخين والتعاطي.

دراما رمضان 2022 لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق إلى أن دراما رمضان 2022 حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشاكل وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

3.6% من إجمالي مساحة الأعمال الدرامية مشاهد تدخين

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق في نتائجه خلال أول ثلاثة أسابيع من شهر رمضان 2022 وجود 3.6% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية مشاهد تدخين و0.6% مشاهد تعاطى وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال مع التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية‪

«بابلو والمشوار وتوبة» أعلى مشاهد للتدخين

‬‏‪‬وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي أن مسلسل «انحراف» احتل النسبة الأكثر في مشاهد التعاطي، لافتا إلى أن أغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش، وجاءت مسلسلات «بابلو والمشوار وتوبة »أعلى مشاهد للتدخين.

وخلال أحداث الحلقة ال 17 من مسلسل «سوتس » suits بالعربي، كشف «شريف»، الذى يجسد دوره الفنان مصطفى درويش لأحد أصدقائه في المسلسل ويجسد دور صديقه الفنان أحمد داود بأن زوجته توفيت بمرض سرطان الرئة بسبب التدخين، وأن لديه ابنه 15 عاما كانت تدخن لكنه نجح فى إقناعها بالإقلاع عن التدخين حفاظا على حياتها بعد وفاة زوجته مؤكدا بأنه عندما يرى منتجات التبغ يتعمد تقطيعها وفرمها لعدم الرجوع إلى التدخين مره أخرى .

جدير بالذكر بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4%، بينما كانت مشاهد التعاطي تمثل نسبة 1.5%، لافتا إلى أنه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية للتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات، أدى إلى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.