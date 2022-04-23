طارق لطفي وشريف سلامة أبرزهم.. الشر يسيطر على الفنانين فى دراما رمضان 2022

تمكن عدد كبير من الفنانين من تحقيق النجاح خلال السباق الرمضاني لعام 2022 بالشخصيات التى قدموها فى المسلسلات ومنهم من برعوا فى أداء أدوار الشر وجعلوا الجمهور يتفاعل معهم بشكل كبير وصل الى حد الكره.

طارق لطفي فى جزيرة غمام

وكان أول الفنانين الذين برعوا في أداء دور الشر خلال السباق الرمضاني هو الفنان طارق لطفي والذي جسد شخصية خلدون ضمن أحداث مسلسل جزيرة غمام الذي تم إذاعته عبر شاشة قناة الحياة.

وبالفعل حقق الفنان طارق لطفي نجاحًا كبيرًا بهذه الشخصية وتفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان وهي كانت تجسد جانب الشر في المسلسل فكان يحاول طوال الأحداث نشر الفتنة وإقامة الحرب بين الناس ليتمكن من السيطرة على الجزيرة ومحاربة جانب الخير الذي كان يجسده الفنان أحمد أمين .

شريف سلامة في فاتن أمل حربي

وهناك أيضًا الفنان شريف سلامة الذي جسد شخصية سيف الدندراوي في مسلسل فاتن أمل حربي وهو نموذج للزوج السيء الذي يتعامل مع زوجته بعنف ويوجد به عدد كبير من العيوب منها أنها «ابن أمه» وبخيل.

وعندما حاولت زوجته الانفصال عنها أظهر أسوء مافيه وتعامل معها ومع بناته بقسوة كبيرة ولذلك كرهه الجمهور.

نانسي صلاح في يوتيرن

تنضم إليهم أيضًا الفنانة نانسي صلاح التي جسدت شخصية أميرة في مسلسل يوتيرن والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير لأنها كانت تجسد الصديقة الخائنة للفنانة ريهام حجاج والتى كانت تدبر لتجعل حياتها تنقلب رأسًا على عقب وأخذت زوجها منها.

محمد شاهين في سوتس بالعربي

هناك أيضًا الشرير الكوميدي الفنان محمد شاهين والذي قدم شخصية قدري الزيات في مسلسل سوتس بالعربي بطريقة مختلفة حيث دمج مابين الشر والكوميديا فجعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير حيث أنه يجسد شخصية المحامي قدري الزيات الذي يشعر دائمًا بعدم التقدير في العمل ويغار من آسر ياسين خلال الأحداث.