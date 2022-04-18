افتتاح أكبر مراكز علاج الإدمان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشهر المقبل

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إنه في شهر يونيو المقبل سيجري افتتاح مركزين لعلاج الإدمان أحدهما بمحافظة قنا والآخر بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وسيكون من أكبر مراكز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تجهيزه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان، والتجربة هي الأولى بالعالم، ولذلك نسعى بشكل مستمر لفتح آفاق لمشروعات إقتصادية وتمكن إقتصادي للمتعافين من الإدمان، ما سيغير نمط حياتهم وبنفس الوقت سيحد هذا الأمر بحالات الانتكاسة بين المتعافين.

تدريب المتعافين من الإدمان على مهن جديدة

وأضاف مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن تدريب المتعافين من الإدمان على المهن الجديدة من قبل الصندوق هو شعار رفعه الصندوق لضمان بداية جديدة بحياة المتعافي من الإدمان، فهي بداية جديدة لحياة بعيدة عن الوصمة الاجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان بشكل كبير.

خدمات العلاج مجانا وفي وسرية

وتابع مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الدولة المصرية من الدول القليلة جدا التي تقدم خدمات العلاج المجانية لمرضى الإدمان وفي سرية تامة، ففكرة المجانية والسرية وتقديم الخدمة يتم وفقا لحقوق الإنسان وووفقا لحقوق مريض الإدمان بشكل عام.

16023 الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ونوه مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن رقم الخط الساخن الخاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وهو 16023.