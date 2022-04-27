حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27-4-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي برج الأسد لمجموعة الأبراج النارية، وهو البرج الخامس في ترتين الأبراج الأثنى عشر، يتميز مواليد البرج بالجاذبية ولفت الأنظار للمحيطين، فضلا عن الشخصية القوية التي يتمتعون بها.

ويعد الهدوء أبرز صفات رجل برج الأسد، فدائما يتصف بالهدوء في جميع الأوقات، ولا يحب التدخل في ما لا يعنيه من أمور الآخرين، فضلا عن الكرم الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد الإسراف.

أما إمرأة برج الميزان فتتمتع بشخصية قوية ودائما ما تبحث عن شريك الحياة الذي يوفر لها الأمان، وتكره الشخصيات الضعيفة، وعلى الرغم من ذلك فهي أول من يلجأ إليه الجميع من الأصدقاء لحل المشكلات، وعادة ما تفضل الأعمال التي تساعدها على إبراز المواهب.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين العملي والعاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات لمواليد برج الأسد، واليوم مناسب لاتخاذ قرارات جيدة وحسن التصرف والتخطيط خاصة في الأمور المالية والمهنية، ولكن عليهم البحث جيدا قبل اتخاذ أي قرارات.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتعرض مواليد برج الأسد هذه الأيام لضغوط شديدة وعلى الرغم من هذه الضغوط تقول «فؤاد» أن فينوس في المنزل الثامن مما يساعد هذا الأمر على الاقتراب ممن تحب بمنتهى اللطف، وفي حالة اكتشاف أي أمور خافية يجب عدم المبالغة في ردود الفعل.