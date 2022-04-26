حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحوت من الشخصيات المحبوبة التي تدخل القلب من الوهلة الأولى، لذلك هناك الكثير من المشاهير والنجوم من أصحاب هذا البرج، وعلى رأسهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب

أصحاب برج الحوت من الشخصيات التي تتابع حركة الأبراج والفلك، لذلك يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي يجرِ نشرها للقراء على مدار اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجريدة، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي، وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج الحوت مهنيًا وصحيًا تتألق كالقمر الذي في برجك وتعرف كيف تبرز مواهبك وتعدك الأفلاك باليقظة الذهنية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تضيف بينما يكون حظ مواليد برج الحوت عاطفيًا وعائليًا القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية وتبدو مشرقا ولافتا للأنظار.

صفات مواليد برج الحوت

أصحاب برج الحوت من الشخصيات المبدعة والمتميزة والتي يمكنها ابتكار حلول لمشاكل بشكل مختلف وخارج تفكير الآخرين، لذلك يبرع في الأعمال الابداعية مثل التمثيل، العلوم، التصوير، الفن التشكيلي، وغيرها من الأعمال التي تتطلب ابداع الروح قبل العقل، ويساعدهم على هذا مشاعرهم الجياشة والرقيقة طوال الوقت.