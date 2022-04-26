حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الدلو الكياسة والفطنة والذكاء، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

أصحاب برج الدلو من الشخصيات التي تتابع حركة الأبراج والفلك، لذلك يستعرض موقع بوابة «الوطن»، في إطار الخدمات الاخبارية التي يتم نشرها للقراء على مدار اليوم عبر الموقع الالكتروني للجريدة، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي، وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج الدلو مهنيًا وصحيًا القمر في منزلك المال واليوم تنجح في تحقيق إنجازات مثيرة تفيدك مستقبلا بشرط أن تضاعف حذرك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تضيف بينما يكون حظ مواليد برج الدلو عاطفيًا وعائليًا الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تحقيق تطوّر وتقدم في علاقاتك بما لديك من ذكاء.

صفات برج الدلو

يتميز برج الدلو بالحكمة والذكاء الشديد فهو من الشخصيات التي يلجأ إليها الجميع للحصول على رأيها وحكمتها في حل المشكلات الصعبة والأزمات المختلفة.

لكن ما يجعل الآخرين ينفرون منه هو أنه كتوم يرفض التحدث عن حياته وأموره الشخصية للآخرين، كما أنه يقوم باتخاذ قرارته بنفسه، فهو لا يلجأ لأي شخص، كما أنه لا يعبر عن استيائه أو المواقف التي تسبب الضيق بسهولة.