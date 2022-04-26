حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن أصحاب برج الجدي الجدية والنضوج والتفكير العلمي، فهناك الكثير منهم يتقلد أعلى المكانات في المجالات المختلفة ومنهم الممثلة والصحفية روز اليوسف، والكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.

أصحاب برج الجدي من الشخصيات من التي تتابع حركة الأبراج والفلك، لذلك يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي يجرى نشرها للقراء على مدار اليوم عبر الموقع الالكتروني للجريدة، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي وفق لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج الجدي مهنيًا وصحيًا يدفعك الفلك للاجتهاد وتبدو يقظا، فقط راجع خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف بينما يكون حظ مواليد برج الجدي عاطفيًا وعائليًا القمر بمنزل العلاقات يجعلك تشعر اليوم بارتياح وتتحرك بثقة أكبر.

صفات برج الجدي

يعتبر مواليد برج الجدي من الشخصيات البيتوتية التي لا تميل كثيرًا للخروج من المنزل، فهو دائما ما يهتم بالعائلة وأفرادها ومشاكلهم طوال الوقت، كما أنه يبدو أكبر من عمره الطبيعي، ومن الشخصيات التي تعشق عملها، والقادر على اكتساب ثقة الآخرين.