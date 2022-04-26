حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 26-4-2022 مهنيا وعاطفيا

ترتفع معدلات البحث يوميًا على المحركات العالمية «جوجل» عن حظك اليوم، وحركة الفلك والكواكب، التي تؤثر بشكل يومي على طاقة الإنسان وحالته المزاجية.

وفي هذا الصدد، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 26-4-2022 على الصعيد المهني

وعلى الصعيد المهني يكون حظ مواليد برج الحمل إن القمر في منزل الصحة ينصحك بتخصيص وقت كافٍ لراحتك وللاهتمام بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتواضع وعدم الزهو بنفسك ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 26-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تجتهد وقد تنجح في تنمية مكاسبك ومن السهل أن تحصل على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم برج الثور 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر مما يساعدك على أن تحصل على مساعدة فعالة من قبل الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى في قراراتك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تضبط أعصابك كي لا تقع فريسة للشك والظنون.

حظك اليوم برج السرطان 26-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تنمية مكاسبك ويدفعك أيضا نحو البر والإحسان مما يكسبك وقارا.

حظك اليوم برج السرطان 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا لإصلاح علاقتك بمن تحب وتتكيف بسهولة مع المتغيرات وقد تسير الأمور لصالحك.

حظك اليوم برج الأسد 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل المدخرات يمنحك فرص لتنمية أملاك أو مدخرات أو يجمعك بالبعض نشاط يمنحك مكاسب في المستقبل.

حظك اليوم برج الأسد 26-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب بود من الأصدقاء والأحباب وقد تتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم برج العذراء 26-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل القوانين ومن المهم أن تتجنب المخالفات القانونية ويجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تنصحك الأفلاك أن تتفادى الاصطدام بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 26-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للاجتهاد وتشعر بالمسئولية وتميل نحو الاستمتاع بها.

حظك اليوم برج الميزان 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

زحل في منزل الحب يدعم علاقتك بمن حولك ويمنحك نضجا وتتعامل بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب 26-4-2022 على الصعيد المهني

المريخ والمشتري داعمان ويمنحانك كل الطاقة واليقظة، ويساعدانك على القيام بواجباتك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية وتعيش الحب بمختلف ألوانه.

حظك اليوم برج القوس 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتفاوض بحنكة حول أفكارك أو مطالبك.

حظك اليوم برج القوس 26-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب النميمة ولا تتفوه بكلام يؤخذ ضدك.

حظك اليوم برج الجدي 26-4-2022 على الصعيد المهني

يدفعك الفلك للاجتهاد وتبدو يقظا، فقط راجع خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الجدي 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يجعلك تشعر اليوم بارتياح وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج الدلو 26-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك المال واليوم تنجح في تحقيق إنجازات مثيرة تفيدك مستقبلا بشرط أن تضاعف حذرك.

حظك اليوم برج الدلو 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تحقيق تطوّر وتقدم في علاقاتك بما لديك من ذكاء.

حظك اليوم برج الحوت 26-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية وتبدو مشرقا ولافتا للأنظار.

حظك اليوم برج الحوت 26-4-2022 على الصعيد المهني

تتألق كالقمر الذي في برجك وتعرف كيف تبرز مواهبك وتعدك الأفلاك باليقظة الذهنية.