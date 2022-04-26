حنان سليمان: «الضوء الشارد أحب عمل لقلبي.. ومتوقعتش نجاح يا رب ولد»

قالت الفنانة حنان سليمان، إن تجسيدها لشخصية «موزة» في مسلسل الضوء الشارد من أهم الأدوار وأحبها لقلبها، ولا تزال تفتخر بمشاركتها في هذا العمل الفني.

حنان سليمان: لم أتوقع نجاح فيلم «يا رب ولد»

وأوضحت «سليمان»، خلال حوارها في برنامج «قط وvar» المذاع على «نغم أف أم»، ويقدمه عماد إسماعيل، أنها كانت محظوظة بالمشاركة مع إكرامي وفريد شوقي وكريمة مختار في فيلم «يا رب ولد»، متابعة: «الفضل يرجع إلى إسعاد يونس بعد الله عز وجل، ولم أتوقع نجاح العمل».

حنان سليمان: جمهور رأفت الهجان حافظ دوري

وأشارت الفنانة حنان سليمان إلى أن هناك بعض الأعمال لم تكن تفضلها مثل مسلسل «سارة» الذي اعتبرت أن دورها به كان عاديا جدا، وفقا لطبيعة السيناريو، مضيفة: «مسلسل رأفت الهجان كان عمل مهم، والجمهور لسه حافظ اسمي وحابب الدور بالرغم من بساطته».

مشاركة حنان سليمان في دراما رمضان 2022

جدير بالذكر أن الفنانة حنان سليمان تشارك في السباق الرمضاني الحالي 2022، من خلال مسلسل مكتوب عليا مع الفنان أكرم حسني، الذي يجري عرضه على فضائية DMC، وتجسد دور «محاسن» والدة «جلجل» الذي يقوم بدوره بطل العمل الفنان أكرم حسني.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار كوميدي حول عائلة «جلجل»، مدرس الموسيقى الذي يتعرض لسحر وضعه رجل فقير على يده بمادة مسحورة، ليتفاجأ أن كل ما يمر به خلال اليوم مكتوبا على يديه، ويدخل في صراعات بقالب كوميدي مع رجل أعمال يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل.