تفاصيل شخصيات مسلسل «مكتوب عليا» بدراما رمضان 2022.. منهم حنان سليمان

تخوض الفنانة حنان سليمان السباق الرمضاني المقبل 2022، من خلال مشاركتها في مسلسل «مكتوب عليا» مع الفنان أكرم حسني، الذي من المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة DMC، إذ تجسد دور «محاسن» والدة «جلجل» الذي يقوم بدوره بطل العمل الفنان أكرم حسني.

شخصيات مسلسل «مكتوب عليا»

كما تشارك خلال أحداث المسلسل، الفنانة عزة لبيب التي تجسد دور «هوايدة» خالة «جلجل» ووالدة «رقية» التي تقوم بدورها الفنانة أيتن عامر خلال أحداث العمل، كما يقوم الفنان إسماعيل فرغلي بدور «إحسان» والد الفنان أكرم حسني.

بينما تؤدي هنادي مهنا دور «سلمى» والتي تقع في حب «جلجل»، كما يقوم كل من محمود السيسي، ومحمد طعيمة بأدوار أصدقاء بطل العمل.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

مسلسل «مكتوب عليا» يضم مجموعة من النجوم، وهم: أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، محمود السيسي، عزة لبيب، إسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحداث مسلسل «مكتوب عليا»

تدور أحداث مسلسل «مكتوب عليا» في إطار كوميدي حول عائلة «جلجل»، مدرس الموسيقى الذي يتعرض إلى السحر بعد أن مس على يده رجل فقير بمادة مسحورة، فيجد أن كل ما يحدث له مكتوب على يديه، ويدخل في صراعات بشكل كوميدي مع رجل أعمال يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال حنان سليمان

يذكر أن آخر أعمال حنان سليمان مشاركتها في مسلسل «إلا أنا» حكاية «بدون ضمان»، إذ جسدت دور «والدة مريم» خلال أحداث الحكاية، والتي قامت ببطولتها هاجر أحمد، هنادي مهنا، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، كيرة الصباح، جلا هشام، والحكاية سيناريو وحوار يوسف وجيه، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل، وتم عرضها على شاشة قناة DMC.