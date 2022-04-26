وضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، للوقوف على آخر التطورات واللمسات النهائية لمشروع تطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، تمهيداً لافتتاحها قريباً، حيث يُعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، وتوليه الدولة اهتماماً كبيراً، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة من مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة.

وتحظى محافظة أسيوط بوجود محطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة، وهما دير السيدة العذراء بدرنكة، والدير المحرق بالقوصية، وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير، ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لـ«رؤية مصر 2030».

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة أسيوط، والعميد علاء عبد الجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وهويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط.

أعمال رصف وإنارة وتشجير بمسار العائلة المقدسة

تناول الاجتماع كافة الأعمال التي تم تنفيذها في نقطتي مسار رحلة العائلة المقدسة، فيما يخص أعمال الرصف والإنارة والتشجير، للخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية للمشروع، وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال باقي الأعمال المتبقية في أسرع وقت، وإضافة بعض اللمسات الجمالية.

رفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة مسار الرحلة

وأشار المحافظ إلى أعمال التطوير التي تتضمن رفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق مسار رحلة العائلة المقدسة، وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية والمناطق المحيطة واللوحات الإرشادية والمرورية، وتنسيق المواقع بالأشجار، وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة، وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري، وتجديد الأسوار الخارجية لها، وإنشاء مناطق لانتظار السائحين والحافلات.

ووجه «سعد» بالانتهاء من اللمسات الأخيرة، وطلاء بعض المنازل المجاورة للمواقع، وتخطيط الشوارع، وتركيب الأنترلوك وبعض البلدوات ودهانها، مؤكداً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوضع أسيوط على الخريطة السياحية العالمية، والنهوض بالسياحة الدينية، وتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرضها، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على الإرث الإنساني الممتد لفترات زمنية طويلة.

سرعة الانتهاء من كافة الأعمال

كما شدد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى والتنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا المشروع المهم، والمتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية لخروجه في أفضل صورة ممكنة، وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم.

دير العذراء بدرنكة أهم محطات المسار

وتتميز محافظة أسيوط بأنها تحظى بنقطتين من أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وهما دير العذراء بدرنكة، الذي يقع بالجبل الغربي، حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية، والنقطة الثانية هي دير المحرق، الذي يقع في مركز القوصية، وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر، وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها، كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم، حيث دشنها السيد المسيح بنفسه.