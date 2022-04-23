الجمهورية الجديدة| محور سمالوط.. يخدم مسار العائلة المقدسة ومناطق الاستصلاح الزراعي

يأتي محور سمالوط ضمن أكبر المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في صعيد مصر، وتكمن أهميته في أنه يساهم في أحداث نقلة كبيرة تشمل إقامة مجتمعات زراعية وصناعية جديدة، إضافة إلي نشاط ورواج سياحي خاصة لوقوعه علي بعد 8 كيلو متر من دير جبل الطير المدرج ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، كما أنه يربط بين أقصي شرق وغرب المحافظة من الطريق الصحراوي الشرقي حتي الغربي مرورا بمصر- أسوان الزراعي.

أنهى معاناة أهالي الشرق من خطر المعديات النيلية

لعقود طويلة عاني أهالي شرق النيل في مركز سمالوط الذي يقع علي بعد 25 كيلو من مدينة المنيا، من خطورة الاعتماد علي المعديات النيلية والتي كانت وسيلة الإنتقال الوحيدة بين البر الشرقي والغربي لنهر النيل، وكان الالاف يستقلون تلك المعديات يوميا للذهاب إلي المصالح الحكومية والخدمية والمستشفيات والمدارس التي يقع معظمها غرب النيل في سمالوط، وكان ذلك يشكل رحلة من المعاناة فضلا عن حوادث غرق خاصة وأن أقرب كوبري علي النيل يبعد 35 كيلو ويقع في مدينة المنيا وآخر يبعد 38 كيلو في الشمال من سمالوط وتحديدا في مركز بني مزار وجاء محور سمالوط لينهي تلك المعاناة للأبد خاصة وأن معظم قري المركز ذات الكثافة السكنية الكبيرة تقع في الشرق.

يخدم المنطقة الصناعية ومحاجر الرخام والبلوك الحجري

تنتشر محاجر الرخام والحصوة والرمال والبلوكات الحجرية في الشرق من مركز سمالوط، وكان نقل تلك المواد الخام إلي محافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والفيوم والجيزة يشكل عبئا كبيرا لعدم وجود وصلات عرضية وكانت سيارات النقل الثقيل تقطع عشرات الكيلو مترات حتي تسلك الطريق الصحراوي الغربي، وكان هذا يستغرق وقتا وجهدا كبيرا حتي افتتاح محور سمالوط الذي ساهم في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة الصناعية وأيضا بالمحاجر لأن المنيا تضم مساحات كبيرة من محاجر الطوب الحجري.

يبغ طول محور سمالوط 24 كيلوبعرض 21 مترويضم 4 حارات في الإتجاهين، وتم إنشائه بتكلفة إجمالية بلغت مليار و800 مليون جنيه، ويأتي ضمن 15 محور حر في محافظات الصعيد، ويربط الصحراوي الغربي بالشرقي مرورا بالزراعي، ويتكون من 47 عمل صناعي تشمل 30 كوبري لعبور المجاري المائية، و17 نفق لتفادي التقطاعات العرضية عند التجمعات السكنية.

يتوسط المحافظة ويخدم مناطق الاستصلاح الزراعي

يتوسط محور سمالوط المنيا فالمسافة بينه وبين مركز مغاغة أخر مراكز المحافظة من الشمال تبلغ نحو 50 كيلو، كما يقع علي بعد 66 كيلو من مركز ديرمواس في أقصي الجنوب، ويربط مناطق الاستصلاح الزراعي ويحقق التنمية الزراعية في منطقة غرب المنيا، وهو قريب جدا من كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمنطقة دير جيل الطير المدرجة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، وهو المحور الثالث في المنيا حيث يقع الأول في مركز ملوي، والثاني في بني مزار، وقبل إنشائه كانت المسافة البينية بين كوبري مدينة المنيا علي النيل ومحور بني مزار تبلغ نحو 55 كيلو، وجاء محور سمالوط تنفيذا لخطة الدولة بتقليل المسافات البينية بين الكباري علي نهر النيل لتكون 25 كيلو، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية ويخدم التنمية الزراعية والصناعية في محافظات الصعيد التي تمتد مراكزها علي طول نهر النيل.